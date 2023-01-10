На Харьковщине в январе возобновили выдачу пенсий в трех населенных пунктах
По данным Минрегинтеграции, доставку и выплаты пенсий смогли возобновить на территории Купянского района.
«По сообщению «Укрпочты», в Харьковской области в январе возобновлена возможность обеспечить доставку и выплаты пенсий в трех освобожденных населенных пунктах Купянского района. Напомним, на деоккупированных территориях Харьковщины в течение осени возобновили работу 9 сервисных центров Пенсионного фонда Украины в городах Балаклея, Изюм, Барвенково, Волчанск, Купянск и Дергачи и в поселках Чкаловское, Шевченково и Великий Бурлук», — сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В Минреинтеграции отметили, что на деоккупированных территориях уже начали выплачивать пенсии за январь 2023 года. На выплаты жителям Харьковской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей направили 3,27 млрд гривен.
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В конце декабря 2022-го в ХОВА сообщали о том, что на территории Харьковской области отделения «Укрпочты» работают уже в 496 деоккупированных населенных пунктах — это около 87% от всех освобожденных территорий.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Минрегинтеграции, доставку и выплаты пенсий смогли возобновить на территории Купянского района".