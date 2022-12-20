Где еще на деоккупированной Харьковщине заработала «Укрпочта» и выдают пенсии

В течение прошлой недели отделения «Укрпочты» возобновили работу и выдачу пенсий в 34 населенных пунктах Волчанской, Изюмской и Купянской громад.

Сейчас отделения «Укрпочты» работают в 496 деоккупированных населенных пунктах региона — это около 87% от всех освобожденных территорий, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, стационарные отделения обслуживают 355 населенных пунктов. В 141 населенном пункте услуги «Укрпочты» предоставляют 18 передвижных отделений. Последние допускаются к работе только после разминирования и обследования территорий.

Всего с начала текущего года фактически в регионе выплатили 39,2 миллиарда гривен пенсий, в том числе на деоккупированных территориях с сентября — 2,3 миллиарда, сообщил председатель ХОВА.