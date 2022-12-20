Где еще на деоккупированной Харьковщине заработала «Укрпочта» и выдают пенсии
Фото: ХОВА
В течение прошлой недели отделения «Укрпочты» возобновили работу и выдачу пенсий в 34 населенных пунктах Волчанской, Изюмской и Купянской громад.
Сейчас отделения «Укрпочты» работают в 496 деоккупированных населенных пунктах региона — это около 87% от всех освобожденных территорий, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, стационарные отделения обслуживают 355 населенных пунктов. В 141 населенном пункте услуги «Укрпочты» предоставляют 18 передвижных отделений. Последние допускаются к работе только после разминирования и обследования территорий.
Всего с начала текущего года фактически в регионе выплатили 39,2 миллиарда гривен пенсий, в том числе на деоккупированных территориях с сентября — 2,3 миллиарда, сообщил председатель ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели отделения «Укрпочты» возобновили работу и выдачу пенсий в 34 населенных пунктах Волчанской, Изюмской и Купянской громад.".