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Где еще на деоккупированной Харьковщине заработала «Укрпочта» и выдают пенсии

Общество 19:34   20.12.2022
Елена Нагорная
Где еще на деоккупированной Харьковщине заработала «Укрпочта» и выдают пенсии Фото: ХОВА

В течение прошлой недели отделения «Укрпочты» возобновили работу и выдачу пенсий в 34 населенных пунктах Волчанской, Изюмской и Купянской громад.

Сейчас отделения «Укрпочты» работают в 496 деоккупированных населенных пунктах региона — это около 87% от всех освобожденных территорий, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, стационарные отделения обслуживают 355 населенных пунктов. В 141 населенном пункте услуги «Укрпочты» предоставляют 18 передвижных отделений. Последние допускаются к работе только после разминирования и обследования территорий.

Всего с начала текущего года фактически в регионе выплатили 39,2 миллиарда гривен пенсий, в том числе на деоккупированных территориях с сентября — 2,3 миллиарда, сообщил председатель ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 19:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели отделения «Укрпочты» возобновили работу и выдачу пенсий в 34 населенных пунктах Волчанской, Изюмской и Купянской громад.".