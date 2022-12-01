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В Волчанске заработала почта: люди могут получить пенсии

Общество 07:38   01.12.2022
Оксана Горун
В Волчанске заработала почта: люди могут получить пенсии

О восстановлении работы отделений «Укрпочты» в Волчанске и Вильче сообщило Министерство реинтеграции.

«Жители деоккупированного Волчанска уже могут приходить в стационарное почтовое отделение. Теперь жители Волчанской ОТГ могут обслуживаться в 2 таких отделениях: Волчанск (индекс 62504) и Вильча (индекс 62519). В отделении, возобновившем работу в Волчанске, уже началась выплата пенсий. В ближайшее время планируется выдача финансовой социальной помощи, а также прием и выдача посылок», — отметили в пресс-службе Минреинтеграции.

Там отметили, что работу почтовых отделений постепенно восстанавливают на всех деоккупированных территориях. Там, где стационарные отделения пока не работают, услуги предоставляют с помощью передвижных отделений.

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    • Волчанск, находящийся неподалеку от границы с РФ, серьезно страдает от обстрелов. Население города за время полномасштабного вторжения сократилось втрое: с 36 тысяч человек до 12 тысяч. Помимо всего, россияне оставили Волчанск без отопления, перебив на территории РФ газопровод, подводящий голубое топливо в город. В результате сейчас Волчанск без газа. Ситуацию там в ХОВА называют одной из самых сложных в области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 07:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О восстановлении работы отделений «Укрпочты» в Волчанске и Вильче сообщило Министерство реинтеграции".