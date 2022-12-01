В Волчанске заработала почта: люди могут получить пенсии
О восстановлении работы отделений «Укрпочты» в Волчанске и Вильче сообщило Министерство реинтеграции.
«Жители деоккупированного Волчанска уже могут приходить в стационарное почтовое отделение. Теперь жители Волчанской ОТГ могут обслуживаться в 2 таких отделениях: Волчанск (индекс 62504) и Вильча (индекс 62519). В отделении, возобновившем работу в Волчанске, уже началась выплата пенсий. В ближайшее время планируется выдача финансовой социальной помощи, а также прием и выдача посылок», — отметили в пресс-службе Минреинтеграции.
Там отметили, что работу почтовых отделений постепенно восстанавливают на всех деоккупированных территориях. Там, где стационарные отделения пока не работают, услуги предоставляют с помощью передвижных отделений.
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Волчанск, находящийся неподалеку от границы с РФ, серьезно страдает от обстрелов. Население города за время полномасштабного вторжения сократилось втрое: с 36 тысяч человек до 12 тысяч. Помимо всего, россияне оставили Волчанск без отопления, перебив на территории РФ газопровод, подводящий голубое топливо в город. В результате сейчас Волчанск без газа. Ситуацию там в ХОВА называют одной из самых сложных в области.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О восстановлении работы отделений «Укрпочты» в Волчанске и Вильче сообщило Министерство реинтеграции".