В Волчанске заработала почта: люди могут получить пенсии

О восстановлении работы отделений «Укрпочты» в Волчанске и Вильче сообщило Министерство реинтеграции.

«Жители деоккупированного Волчанска уже могут приходить в стационарное почтовое отделение. Теперь жители Волчанской ОТГ могут обслуживаться в 2 таких отделениях: Волчанск (индекс 62504) и Вильча (индекс 62519). В отделении, возобновившем работу в Волчанске, уже началась выплата пенсий. В ближайшее время планируется выдача финансовой социальной помощи, а также прием и выдача посылок», — отметили в пресс-службе Минреинтеграции.

Там отметили, что работу почтовых отделений постепенно восстанавливают на всех деоккупированных территориях. Там, где стационарные отделения пока не работают, услуги предоставляют с помощью передвижных отделений.

Волчанск, находящийся неподалеку от границы с РФ, серьезно страдает от обстрелов. Население города за время полномасштабного вторжения сократилось втрое: с 36 тысяч человек до 12 тысяч. Помимо всего, россияне оставили Волчанск без отопления, перебив на территории РФ газопровод, подводящий голубое топливо в город. В результате сейчас Волчанск без газа. Ситуацию там в ХОВА называют одной из самых сложных в области.