У Вовчанську запрацювала пошта: люди можуть отримати пенсії

Про відновлення роботи відділень “Укрпошти” у Вовчанську та Вільчі повідомило Міністерство реінтеграції.

“Мешканці деокупованого Вовчанська вже можуть приходити до стаціонарного поштового відділення. Тепер жителі Вовчанської ОТГ можуть обслуговуватися у 2 таких відділеннях: Вовчанськ (індекс 62504) та Вільча (індекс 62519). У відділенні, яке відновило роботу у Вовчанську, вже розпочалася виплата пенсій. Найближчим часом планується видача фінансової соціальної допомоги, а також прийом та видача посилок”, – зазначили в пресслужбі Мінреінтеграції.

Там наголосили, що роботу поштових відділень поступово відновлюють на всіх деокупованих територіях. Там, де стаціонарні відділення поки що не працюють, послуги надають за допомогою пересувних відділень.

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Вовчанськ, що знаходиться неподалік кордону з РФ, серйозно страждає від обстрілів. Населення міста під час повномасштабного вторгнення скоротилося втричі: з 36 тисяч жителів до 12 тисяч. Крім того, росіяни залишили Вовчанськ без опалення, перебивши на території РФ газопровід, що підводить блакитне паливо до міста. У результаті зараз Вовчанськ без газу. Ситуацію там у ХОВА називають однією з найскладніших в області.