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Жителів громади на Харківщині забезпечать буржуйками – Синєгубов (відео)

Суспільство 23:57   30.11.2022
Олена Нагорна
Жителів громади на Харківщині забезпечать буржуйками – Синєгубов (відео)

У Вовчанській громаді Харківської області залишається проблема з опаленням у зв’язку з пошкодженням на території РФ газопроводу, який забезпечує мешканців “блакитним паливом”. 

Про це розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє пресслужба ХОВА.

За його словами, російські військові майже щодня тероризують мирне населення обстрілами. Якщо до 24 лютого у громаді проживало 36 тисяч осіб, то на наразі залишаються лише 12 тисяч.

“Велика потреба у нас зараз у буржуйках, електроконвекторах та електроплитах для приготування їжі, тому ми зараз закликаємо благодійні фонди та громадські організації, щоб нам надавали буржуйки”, – розповів він.

“Ситуація у Вовчанську одна з найскладніших по області. Саме тому максимально маємо забезпечити мешканців усім необхідним, спрямовуємо резерви та допомогу волонтерських фондів”, – наголосив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, за його словами, приватний сектор громади буде забезпечено буржуйками.

“У нас резерв є, можемо це забезпечити. Якщо ні – звертатимемося до Міністерства реінтеграції за допомогою міжнародних партнерів”, – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, що 23 жовтня  у Вовчанську залишилися без газу близько 8 тисяч жителів. Згодом Синєгубов повідомив, що відновити пошкоджений внаслідок бойових дій на території РФ газопровід до зими не вдасться. Голова ХОВА зазначив, що мешканці Вовчанська можуть перезимувати у гуртожитках Харкова.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 23:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанській громаді Харківської області залишається проблема з опаленням у зв’язку з пошкодженням на території РФ газопроводу, який забезпечує мешканців “блакитним паливом”. ".