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Жителей громады на Харьковщине обеспечат буржуйками — Синегубов (видео)

Общество 23:57   30.11.2022
Елена Нагорная
Жителей громады на Харьковщине обеспечат буржуйками — Синегубов (видео)

В Волчанской громаде Харьковской области остается проблема с отоплением в связи с повреждением на территории РФ газопровода, обеспечивающего жителей «голубым топливом». 

Об этом рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает пресс-служба ХОВА.

По его словам, российские военные почти ежедневно терроризируют мирное население обстрелами. Если до 24 февраля в громаде проживало 36 тысяч человек, то на сегодняшний день остаются только 12 тысяч.

«Большая потребность у нас сейчас в буржуйках, в электроконвекторах и электроплитах для приготовления еды, поэтому мы сейчас призываем благотворительные фонды и общественные организации, чтобы нам предоставляли буржуйки», — рассказал он.

«Ситуация в Волчанске одна из самых сложных по области. Именно поэтому максимально должны обеспечить жителей всем необходимым, направляем резервы и помощь волонтерских фондов», — подчеркнул глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, по его словам, частный сектор громады будет обеспечен буржуйками.

«У нас резерв есть, можем это обеспечить. Если нет — будем обращаться в Министерство реинтеграции за помощью международных партнеров», — добавил глава ХОВА.

Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей. Позже Синегубов сообщил, что восстановить поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ газопровод до зимы не удастся. Глава ХОВА отметил, что жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 23:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанской громаде Харьковской области остается проблема с отоплением в связи с повреждением на территории РФ газопровода, обеспечивающего жителей «голубым топливом». ".