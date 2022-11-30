Жителей громады на Харьковщине обеспечат буржуйками — Синегубов (видео)
В Волчанской громаде Харьковской области остается проблема с отоплением в связи с повреждением на территории РФ газопровода, обеспечивающего жителей «голубым топливом».
Об этом рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает пресс-служба ХОВА.
По его словам, российские военные почти ежедневно терроризируют мирное население обстрелами. Если до 24 февраля в громаде проживало 36 тысяч человек, то на сегодняшний день остаются только 12 тысяч.
«Большая потребность у нас сейчас в буржуйках, в электроконвекторах и электроплитах для приготовления еды, поэтому мы сейчас призываем благотворительные фонды и общественные организации, чтобы нам предоставляли буржуйки», — рассказал он.
«Ситуация в Волчанске одна из самых сложных по области. Именно поэтому максимально должны обеспечить жителей всем необходимым, направляем резервы и помощь волонтерских фондов», — подчеркнул глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, по его словам, частный сектор громады будет обеспечен буржуйками.
«У нас резерв есть, можем это обеспечить. Если нет — будем обращаться в Министерство реинтеграции за помощью международных партнеров», — добавил глава ХОВА.
Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей. Позже Синегубов сообщил, что восстановить поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ газопровод до зимы не удастся. Глава ХОВА отметил, что жители Волчанска могут перезимовать в общежитиях Харькова.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 23:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанской громаде Харьковской области остается проблема с отоплением в связи с повреждением на территории РФ газопровода, обеспечивающего жителей «голубым топливом». ".