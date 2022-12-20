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Де ще на деокупованій Харківщині запрацювала “Укрпошта” і видають пенсії

Суспільство 19:34   20.12.2022
Олена Нагорна
Де ще на деокупованій Харківщині запрацювала “Укрпошта” і видають пенсії

Протягом минулого тижня відділення “Укрпошти” відновили роботу та видачу пенсій у 34 населених пунктах Вовчанської, Ізюмської та Куп’янської громад.

Наразі відділення “Укрпошти” працюють у 496 деокупованих населених пунктах регіону – це близько 87% від усіх звільнених територій, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, стаціонарні відділення обслуговують 355 населених пунктів. У 141 населеному пункті послуги “Укрпошти” надають 18 пересувних відділень. Останні допускаються до роботи лише після розмінування та обстеження територій.

Загалом з початку поточного року фактично у регіоні виплатили 39,2 мільярда гривень пенсій, зокрема на деокупованих територіях з вересня – 2,3 мільярда, повідомив голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 19:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня відділення “Укрпошти” відновили роботу та видачу пенсій у 34 населених пунктах Вовчанської, Ізюмської та Куп’янської громад.".