Як лікарня у Вовчанську працює і рятує людей під щоденними обстрілами (сюжет)

“Практично єдиний центр цивілізації, що залишився для людей”. Так про центральну районну лікарню у деокупованому Вовчанську Харківської області відгукуються її працівники. Уже після звільнення міста російські військові тричі завдавали ударів по території медустанови. Як виживає лікарня під постійними обстрілами та як їй допомагають львівські волонтери – розповість кореспондент МГ “Об’єктив”.

До війни у Вовчанській центральній районній лікарні працювали 318 медиків, наразі виїхали з міста – 155. У штаті було 86 лікарів, залишилося 20, розповідає в.о. заступника директора медзакладу Олександр Шиш. По одному-два лікаря на відділення. Медперсонал виїхав через відсутність умов для життя й обстріли, що лунають щодня.

Олександр Шиш, в.о. заступника директора Вовчанської ЦРЛ

Сьогодні вже двічі. Особливо часто було як на 25-те, на Різдво, 31-го. За 15 хвилин до Нового року ми залишились без світла. На даний час ви самі чули, що в нас працює генератор. На даний момент світла у нас нема.

Впоратись із ситуацією допомагають волонтери. Через обстріли та замінування кожен їхній виїзд — це ризик для життя. Але без них вижити у Вовчанську було б набагато складніше, кажуть у лікарні. Львів’яни привезли до Вовчанської лікарні наркозно-дихальний апарат з кисневим концентратором. Громадська організація “Дипломати” зосереджена на медичних закладах, куди важко дістатися. Тому що лікарні у віддалених районах більше ніж інші потребують допомоги. Концентратор, за словами благодійників, коштує 15 тисяч євро.

Олексій Гоянюк, представник ГО “Дипломати”

Отримали запит, зважили, що це дуже потрібна річ. Що у нас є можливість її придбати, привезти, доставити, налаштувати. У нас є медичний технік разом із нами. Зібрали необхідну суму коштів і придбали все необхідне для цієї лікарні у вигляді цього апарату. Окрім цього, ми привезли багато різних медикаментів, медичних приладів, знарядь для хірургії.

Лише за останні тижні окупанти тричі наносили удари по центральній районній лікарні. Було пошкоджено відділення екстренки, дві операційні, було влучання поруч із реанімаційним відділенням. Один з ворожих боєприпасів поцілив у будівлю пральні.

Олександр Шиш, в.о. заступника директора Вовчанської ЦРЛ

Закриті скрізь вікна мішками, тому що 2 січня у нас був обстріл. Десять метрів від будинку, від приміщення – “приліт”. Один пацієнт тут був. Одразу, коли почався обстріл, увезли в безпечне місце, там де є у нас дві стіни.

Від постійних ракетних ударів в деяких палатах у вікнах немає стекол. Їх забили фанерою, пацієнтів перевели в безпечніші палати. Лікарі розповідають, що внаслідок обстрілів люди отримують поранення кінцівок. Найчастіше до лікарні звертаються з мінно-вибуховими травмами.

Віктор Володимирович, фермер, пацієнт лікарні у Вовчанску

Страшно. Просинаєшся о пів на четверту і думаєш: коли ж почнеться?

Завідувач хірургічного відділення згадує, що вже о 7 ранку 24 лютого танкісти Кантемирівської дивізії РФ розстріляли автівку з трьома мешканцями Вовчанська. Це були перші жертви. Сам же хірург був звільнений окупаційною владою з лікарні за відмову співпрацювати.

Віктор Черниш, завідувач хірургічного відділення Вовчанської ЦРЛ

У п’ятницю мене звільнили, а в суботу нас звільнили. Уже наші війська. Якщо не буде лікарні, то у людей буде відчай взагалі. Тому що без медичної допомоги, коли відсутні мости, зв’язок. Ми практично єдиний центр цивілізації, який залишився для людей.