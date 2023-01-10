Больница Волчанска работает и спасает людей под ежедневными обстрелами (сюжет)

«Практически единственный центр цивилизации, который остался для людей». Так о центральной районной больнице в деоккупированном Волчанске Харьковской области отзываются ее работники. Уже после освобождения города российские военные трижды наносили удары по территории медучреждения. Как выживает больница под постоянными обстрелами и как ей помогают львовские волонтеры — расскажет корреспондент МГ «Объектив».

До войны в Волчанской центральной районной больнице работали 318 медиков, сейчас выехали из города — 155. В штате было 86 врачей, осталось 20, рассказывает и.о. заместителя директора медучреждения Александр Шиш. По одному-два врача на отделение. Медперсонал уехал из-за отсутствия условий для жизни и обстрелов, которые звучат каждый день.

Александр Шиш, и.о. заместителя директора Волчанской ЦРБ

Сегодня уже дважды. Особенно часто было как на 25-е, на Рождество, 31-го. За 15 минут до Нового года мы остались без света. В настоящее время вы сами слышали, что у нас работает генератор. На данный момент света у нас нет.

Справиться с ситуацией помогают волонтеры. Из-за обстрелов и заминирования каждый их выезд — это риск для жизни. Но без них выжить в Волчанске было бы гораздо сложнее, говорят в больнице. Львовяне привезли в волчанскую больницу наркозно-дыхательный аппарат с кислородным концентратором. Общественная организация «Дипломаты» сосредоточена на медицинских учреждениях, куда трудно добраться. Потому что больницы в отдаленных районах больше чем другие нуждаются в помощи. Концентратор, по словам благотворителей, стоит 15 тысяч евро.

Алексей Гоянюк, представитель ОО «Дипломаты»

Получили запрос, посчитали, что это очень нужная вещь. Что у нас есть возможность ее приобрести, привезти, доставить, настроить. У нас есть медицинский техник вместе с нами. Собрали необходимую сумму средств и приобрели все необходимое для этой больницы в виде этого аппарата. Кроме этого, мы привезли много различных медикаментов, медицинских приборов, орудий для хирургии.

Только за последние недели оккупанты трижды наносили удары по центральной районной больнице. Было повреждено отделение «экстренки», две операционные, было попадание рядом с реанимационным отделением. Один из вражеских боеприпасов попал в здание прачечной.

Александр Шиш, и.о. заместителя директора Волчанской ЦРБ

Закрыты везде окна мешками, потому что 2 января у нас был обстрел. Десять метров от дома, от помещения — «прилет». Один пациент здесь был. Сразу, когда начался обстрел, увезли в безопасное место, там, где есть у нас две стены.

От постоянных ракетных ударов в некоторых палатах в окнах нет стекол. Их забили фанерой, пациентов перевели в более безопасные палаты. Врачи рассказывают, что в результате обстрелов люди получают ранения конечностей. Чаще всего в больницу обращаются с минно-взрывными травмами.

Виктор Владимирович, фермер, пациент больницы в Волчанске

Страшно. Просыпаешься в половине четвертого и думаешь, когда же начнется.

Заведующий хирургическим отделением вспоминает, что уже в 7 утра 24 февраля танкисты Кантемировской дивизии РФ расстреляли машину с тремя жителями Волчанска. Это были первые жертвы. Сам же хирург был уволен оккупационными властями из больницы за отказ сотрудничать.

Виктор Черныш, заведующий хирургическим отделением Волчанской ЦРБ

В пятницу меня освободили, а в субботу нас освободили. Уже наши войска. Если не будет больницы, то у людей будет отчаяние вообще. Потому что без медицинской помощи, когда отсутствуют мосты, связь. Мы практически единственный центр цивилизации, который остался для людей.