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Пошкоджено будинки й торговий павільйон – поліція про обстріли Харківщини

Події 10:01   12.01.2023
Оксана Горун
Пошкоджено будинки й торговий павільйон – поліція про обстріли Харківщини Фото: ГУНП у Харківській області

У Нацполіції продемонстрували чергові наслідки обстрілів Харківщини армією терористів із РФ.

За інформацією поліцейських, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, але є пошкодження будівель.

“Пошкодження отримали приміщення промислового об’єкту, приватні будинки, господарські будівлі та торговий павільйон”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу Харківської області 11-12 січня - фото поліції 3

Там поінформували, що під обстріли протягом доби потрапили Вовчанськ, села Стариця, Богуславка, селища Борова та Дворічна. Село Новоосинове Куп’янського району російська армія обстріляла тричі на добу.

Наслідки обстрілів Харківської області 11-12 січня - фото поліції 2

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    • За всіма фактами обстрілу розпочали досудові розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Пошкоджено будинки й торговий павільйон – поліція про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 10:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполіції продемонстрували чергові наслідки обстрілів Харківщини армією терористів із РФ".