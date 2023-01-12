Пошкоджено будинки й торговий павільйон – поліція про обстріли Харківщини
Фото: ГУНП у Харківській області
У Нацполіції продемонстрували чергові наслідки обстрілів Харківщини армією терористів із РФ.
За інформацією поліцейських, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, але є пошкодження будівель.
“Пошкодження отримали приміщення промислового об’єкту, приватні будинки, господарські будівлі та торговий павільйон”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Там поінформували, що під обстріли протягом доби потрапили Вовчанськ, села Стариця, Богуславка, селища Борова та Дворічна. Село Новоосинове Куп’янського району російська армія обстріляла тричі на добу.
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За всіма фактами обстрілу розпочали досудові розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполіції продемонстрували чергові наслідки обстрілів Харківщини армією терористів із РФ".