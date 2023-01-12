Пошкоджено будинки й торговий павільйон – поліція про обстріли Харківщини

У Нацполіції продемонстрували чергові наслідки обстрілів Харківщини армією терористів із РФ.

За інформацією поліцейських, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, але є пошкодження будівель.

“Пошкодження отримали приміщення промислового об’єкту, приватні будинки, господарські будівлі та торговий павільйон”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Там поінформували, що під обстріли протягом доби потрапили Вовчанськ, села Стариця, Богуславка, селища Борова та Дворічна. Село Новоосинове Куп’янського району російська армія обстріляла тричі на добу.

За всіма фактами обстрілу розпочали досудові розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.