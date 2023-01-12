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Повреждены дома и торговый павильон — полиция об обстрелах Харьковщины (фото)

Происшествия 10:01   12.01.2023
Оксана Горун
Повреждены дома и торговый павильон — полиция об обстрелах Харьковщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Нацполиции продемонстрировали очередные последствия обстрелов Харьковщины армией террористов из РФ.

По информации полицейских, в результате обстрелов никто не пострадал, но есть повреждения зданий.

«Повреждения получили помещения промышленного объекта, частные дома, хозяйственные постройки и торговый павильон», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 11-12 января - фото полиции 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

Там проинформировали, что под обстрелы в течение суток попали Волчанск, села Старица, Богуславка, поселки Боровая и Двуречная. Село Новоосиново Купянского района российская армия обстреляла три раза за сутки.

Последствия обстрелов Харьковской области 11-12 января - фото полиции 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

  • Читайте также: Семь домов и предприятие повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник

    • По всем фактам обстрелов начали досудебные расследования — за нарушение законов и обычаев войны.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполиции продемонстрировали очередные последствия обстрелов Харьковщины армией террористов из РФ".