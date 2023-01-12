Повреждены дома и торговый павильон — полиция об обстрелах Харьковщины (фото)

В Нацполиции продемонстрировали очередные последствия обстрелов Харьковщины армией террористов из РФ.

По информации полицейских, в результате обстрелов никто не пострадал, но есть повреждения зданий.

«Повреждения получили помещения промышленного объекта, частные дома, хозяйственные постройки и торговый павильон», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там проинформировали, что под обстрелы в течение суток попали Волчанск, села Старица, Богуславка, поселки Боровая и Двуречная. Село Новоосиново Купянского района российская армия обстреляла три раза за сутки.

По всем фактам обстрелов начали досудебные расследования — за нарушение законов и обычаев войны.