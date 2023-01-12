Повреждены дома и торговый павильон — полиция об обстрелах Харьковщины (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Нацполиции продемонстрировали очередные последствия обстрелов Харьковщины армией террористов из РФ.
По информации полицейских, в результате обстрелов никто не пострадал, но есть повреждения зданий.
«Повреждения получили помещения промышленного объекта, частные дома, хозяйственные постройки и торговый павильон», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Там проинформировали, что под обстрелы в течение суток попали Волчанск, села Старица, Богуславка, поселки Боровая и Двуречная. Село Новоосиново Купянского района российская армия обстреляла три раза за сутки.
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По всем фактам обстрелов начали досудебные расследования — за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполиции продемонстрировали очередные последствия обстрелов Харьковщины армией террористов из РФ".