Live
  • Четвер 12.01.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Військовим РФ у Бахмуті не вдалося сховатися від харківської “Хартії” (відео)

Події 22:32   12.01.2023
Елена Нагорная
Військовим РФ у Бахмуті не вдалося сховатися від харківської “Хартії” (відео)

Бійці харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у складі сил оборони України продовжують боронити місто Бахмут Донецької області.

“Штурмова група противника в Бахмуті намагалась сховатись від аеророзвідників добровольчого підрозділу “Хартія”, але наші бійці б’ють точно в ціль. Також на відео успішна робота артилерії 3-ї бригади Національної гвардії України. Корегує “Хартія”, – повідомили у підрозділі.

Читайте також:  Бійці харківської “Хартії” поділилися враженнями від оборони Бахмута (відео)

Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу «Хартія» Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку.

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

21:09
8 померлих у 2023: мешканці Харківщини лікують Covid удома і не роблять тести
20:37
98-річний тенісист із Харкова зіграв на Australian Open на підтримку України
19:47
Куп’янськ отримав 10 фур гуманітарки від ООН, на черзі Вовчанськ – Синєгубов
19:24
У Харкові шукають хлопчика, який пішов із дому і не повернувся (фото)
19:07
Центр крові в Харкові відтепер працюватиме навіть у блекаут (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Військовим РФ у Бахмуті не вдалося сховатися від харківської “Хартії” (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 22:32;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у складі сил оборони України продовжують боронити місто Бахмут Донецької області.".