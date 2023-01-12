Військовим РФ у Бахмуті не вдалося сховатися від харківської “Хартії” (відео)

Бійці харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у складі сил оборони України продовжують боронити місто Бахмут Донецької області.

“Штурмова група противника в Бахмуті намагалась сховатись від аеророзвідників добровольчого підрозділу “Хартія”, але наші бійці б’ють точно в ціль. Також на відео успішна робота артилерії 3-ї бригади Національної гвардії України. Корегує “Хартія”, – повідомили у підрозділі.

Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу «Хартія» Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку.