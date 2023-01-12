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Военным РФ в Бахмуте не удалось спрятаться от харьковской «Хартии» (видео)

Происшествия 22:32   12.01.2023
Елена Нагорная
Военным РФ в Бахмуте не удалось спрятаться от харьковской «Хартии» (видео)

Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины продолжают защищать город Бахмут Донецкой области.

«Штурмовая группа противника в Бахмуте пыталась спрятаться от аэроразведчиков добровольческого подразделения «Хартия», но наши бойцы бьют точно в цель. Также на видео успешная работа артиллерии 3-й бригады Национальной гвардии Украины. Корректирует «Хартия», — сообщили в соцсетях подразделения.

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Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 22:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины продолжают защищать город Бахмут Донецкой области.".