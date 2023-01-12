Военным РФ в Бахмуте не удалось спрятаться от харьковской «Хартии» (видео)

Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины продолжают защищать город Бахмут Донецкой области.

«Штурмовая группа противника в Бахмуте пыталась спрятаться от аэроразведчиков добровольческого подразделения «Хартия», но наши бойцы бьют точно в цель. Также на видео успешная работа артиллерии 3-й бригады Национальной гвардии Украины. Корректирует «Хартия», — сообщили в соцсетях подразделения.

Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.