Бойцы харьковской «Хартии» поделились впечатлениями от обороны Бахмута (видео)

Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины принимают активное участие в обороне города Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщили в соцсетях «Хартии», а также опубликовали видео, снятое защитниками 8 января.

«Задача — подготовка личного состава, тренировки, копание и управление. Сейчас идет обстрел, накрываются подходы, кажется. Так что, все хорошо», — сказал один из бойцов.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: «Хартия»

В публикации защитники отметили, что выполняют поставленные задачи для скорейшей победы Украины.

Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.