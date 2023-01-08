Бойцы харьковской «Хартии» поделились впечатлениями от обороны Бахмута (видео)
Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины принимают активное участие в обороне города Бахмут Донецкой области.
Об этом сообщили в соцсетях «Хартии», а также опубликовали видео, снятое защитниками 8 января.
«Задача — подготовка личного состава, тренировки, копание и управление. Сейчас идет обстрел, накрываются подходы, кажется. Так что, все хорошо», — сказал один из бойцов.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Видео: «Хартия»
В публикации защитники отметили, что выполняют поставленные задачи для скорейшей победы Украины.
Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бойцы харьковской «Хартии» поделились впечатлениями от обороны Бахмута (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины принимают активное участие в обороне города Бахмут Донецкой области.".