Live
  • Воскресенье 08.01.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Бойцы харьковской «Хартии» поделились впечатлениями от обороны Бахмута (видео)

Общество 18:01   08.01.2023
Елена Нагорная
Бойцы харьковской «Хартии» поделились впечатлениями от обороны Бахмута (видео)

Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины принимают активное участие в обороне города Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщили в соцсетях «Хартии», а также опубликовали видео, снятое защитниками 8 января.

«Задача — подготовка личного состава, тренировки, копание и управление. Сейчас идет обстрел, накрываются подходы, кажется. Так что, все хорошо», — сказал один из бойцов.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: «Хартия»

В публикации защитники отметили, что выполняют поставленные задачи для скорейшей победы Украины.

Напомним, что 30 декабря в Харькове простились с боевым медиком и аэроразведчицей добровольческого подразделения «Хартия» Владиславой Черных, которая погибла на Бахмутском направлении.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:45
Под Харьковом мужчина десять раз ударил ножом любимую на Рождество
18:24
Генштаб не видит угрозы наступления армии РФ на север Харьковщины
17:35
Победить современного Ирода: в Харькове нацгвардейцы колядовали в ТРЦ (видео)
16:10
9 и 10 января в Харькове СБУ проведет контрдиверсионные мероприятия
13:50
Поддерживал войну. В Харькове будут судить 64-летнего любителя «русского мира»

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бойцы харьковской «Хартии» поделились впечатлениями от обороны Бахмута (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 18:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в составе сил обороны Украины принимают активное участие в обороне города Бахмут Донецкой области.".