Бійці харківської “Хартії” поділилися враженнями від оборони Бахмута (відео)

Бійці харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у складі сил оборони України беруть активну участь в обороні міста Бахмут Донецької області.

Про це повідомили у соцмережах “Хартії”, а також опублікували відео, зняте захисниками 8 січня.

“Задача – підготовка особового складу, тренування, копання і керування. Зараз йде обстріл, накриваються підходи, здається. Так що, все добре”, – сказав один із бійців.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

Відео: “Хартія”

У публікації захисники зазначили, що виконують поставлені завдання для якнайшвидшої перемоги України.

Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу «Хартія» Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку.