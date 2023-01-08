Бійці харківської “Хартії” поділилися враженнями від оборони Бахмута (відео)
Бійці харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у складі сил оборони України беруть активну участь в обороні міста Бахмут Донецької області.
Про це повідомили у соцмережах “Хартії”, а також опублікували відео, зняте захисниками 8 січня.
“Задача – підготовка особового складу, тренування, копання і керування. Зараз йде обстріл, накриваються підходи, здається. Так що, все добре”, – сказав один із бійців.
Увага, на відео є ненормативна лексика!
Відео: “Хартія”
У публікації захисники зазначили, що виконують поставлені завдання для якнайшвидшої перемоги України.
Нагадаємо, що 30 грудня у Харкові попрощалися з бойовою медикинею та аеророзвідницею добровольчого підрозділу «Хартія» Владиславою Черних, яка загинула на Бахмутському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 18:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у складі сил оборони України беруть активну участь в обороні міста Бахмут Донецької області.".