Порізав дружину та сина ножем: батька сімейства на Харківщині судитимуть

Житель Красноградського району, посварившись із рідними, схопився за ніж. Судитимуть його за замах на подвійне вбивство.

“Наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району в ході конфлікту схопив кухонний ніж і завдав пошкодження дружині та сину. 56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу”, – повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські уточнили, що на поножовщину батька сімейства потягло на ґрунті алкогольного сп’яніння. Пили всією родиною та посварилися за столом.

“56-річного зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Красноградським районним судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб”, – поінформували в поліції.

Справу відправили до суду 10 січня.