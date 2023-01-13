Порізав дружину та сина ножем: батька сімейства на Харківщині судитимуть
Житель Красноградського району, посварившись із рідними, схопився за ніж. Судитимуть його за замах на подвійне вбивство.
“Наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району в ході конфлікту схопив кухонний ніж і завдав пошкодження дружині та сину. 56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу”, – повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські уточнили, що на поножовщину батька сімейства потягло на ґрунті алкогольного сп’яніння. Пили всією родиною та посварилися за столом.
“56-річного зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Красноградським районним судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб”, – поінформували в поліції.
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Справу відправили до суду 10 січня.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 11:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Красноградського району, посварившись із рідними, схопився за ніж. Судитимуть його за замах на подвійне вбивство".