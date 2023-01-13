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Порізав дружину та сина ножем: батька сімейства на Харківщині судитимуть

Події 11:38   13.01.2023
Оксана Горун
Порізав дружину та сина ножем: батька сімейства на Харківщині судитимуть

Житель Красноградського району, посварившись із рідними, схопився за ніж. Судитимуть його за замах на подвійне вбивство.

“Наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району в ході конфлікту схопив кухонний ніж і завдав пошкодження дружині та сину. 56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу”, – повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські уточнили, що на поножовщину батька сімейства потягло на ґрунті алкогольного сп’яніння. Пили всією родиною та посварилися за столом.

“56-річного зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Красноградським районним судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб”, – поінформували в поліції.

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Справу відправили до суду 10 січня.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Красноградського району, посварившись із рідними, схопився за ніж. Судитимуть його за замах на подвійне вбивство".