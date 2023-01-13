Порезал жену и сына кухонным ножом: отца семейства на Харьковщине будут судить
Житель Красноградского района, поругавшись с родными, схватился за нож. Судить его будут за покушение на двойное убийство.
«В конце ноября 2022 житель села Песчанка Красноградского района в ходе конфликта схватил кухонный нож и нанес повреждения жене и сыну. 56-летнюю женщину и 31-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские уточнили, что на поножовщину отца семейство потянуло на почве алкогольного опьянения. Пили всей семьей и поругались за столом.
«56-летний злоумышленник полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. Красноградским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», — проинформировали в полиции.
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Дело отправили в суд 10 января.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 11:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Красноградского района, поругавшись с родными, схватился за нож. Судить его будут за покушение на двойное убийство".