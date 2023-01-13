Порезал жену и сына кухонным ножом: отца семейства на Харьковщине будут судить

Житель Красноградского района, поругавшись с родными, схватился за нож. Судить его будут за покушение на двойное убийство.

«В конце ноября 2022 житель села Песчанка Красноградского района в ходе конфликта схватил кухонный нож и нанес повреждения жене и сыну. 56-летнюю женщину и 31-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские уточнили, что на поножовщину отца семейство потянуло на почве алкогольного опьянения. Пили всей семьей и поругались за столом.

«56-летний злоумышленник полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. Красноградским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», — проинформировали в полиции.

Дело отправили в суд 10 января.