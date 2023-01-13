Синєгубов – про обстановку на Харківщині станом на вечір
Російські військові обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. У селищі Дворічна внаслідок удару з РСЗВ “Град” по житловому сектору загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна мешканка отримала поранення.
Про це в етері телемарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він також нагадав, що 12 січня внаслідок ворожого обстрілу міста Куп’янськ було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Постраждалий 76-річний чоловік перебуває в лікарні.
“На півночі області наші військові стоять по лінії державного кордону, а населені пункти знаходяться глибше. Так, дійсно, тероризую цивільне населення і обстрілює цілеспрямовано житлові будинки в селах. Якщо брати Куп’янськ, то в нас є лінія фронту, але вона знаходиться далі, ближче до кордону з РФ. Нагадаю, що в нас 29 населених пунктів знаходяться під тимчасовою окупацією. Куп’янськ ближче, і все одно ворог дістає артилерією, РСЗВ. По кордону є випадки, коли обстрілює з танків, мінометів. Навіть йдуть авіаудари, але більше по позиціях наших військових”, – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. У селищі Дворічна внаслідок удару з РСЗВ “Град” по житловому сектору загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна мешканка отримала поранення.".