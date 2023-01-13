Синегубов — об обстановке на Харьковщине по состоянию на вечер

Российские военные обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В поселке Двуречная в результате удара из РСЗО «Град» по жилому сектору погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя жительница получила ранения.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель ХОВА Олег Синегубов.

Он также напомнил, что 12 января в результате вражеского обстрела города Купянск был поврежден пятиэтажный жилой дом. 76-летний мужчина пострадал и сейчас находится в больнице.

«На севере области наши военные стоят по линии государственной границы, а населенные пункты находятся глубже. Да, действительно, терроризирует гражданское население и обстреливает целенаправленно жилые дома в селах. Если брать Купянск, то у нас есть линия фронта, но она находится дальше, ближе к границе с РФ. Напомню, что у нас 29 населенных пунктов находятся под временной оккупацией. Купянск ближе, и все равно враг достает артиллерией, РСЗО. По границе есть случаи, когда обстреливает из танков, минометов. Даже идут авиаудары, но больше по позициям наших военных», — рассказал Синегубов.