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Терехов: довелося багато працювати, щоб відновити електропостачання Харкова

Суспільство 17:00   17.01.2023
Оксана Якушко
Терехов: довелося багато працювати, щоб відновити електропостачання Харкова

Після останнього масованого ракетного обстрілу ворогом усі системи життєзабезпечення Харкова відновлено та працюють, повідомив в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Остання атака була потужною. Були пошкоджені інфраструктурні об’єкти, які забезпечували електроенергією весь Харків. Довелося багато працювати, щоб відновити електропостачання. Це було зроблено о першій годині ночі. Зараз світло є, працюють електротранспорт, системи опалення та водопостачання», – зазначив мер.

Ігор Терехов також нагадав, що з початку опалювального сезону довелося вшосте перезапускати систему опалення міста.

Читайте також: У Харкові вшосте перезапустили опалення після суботнього блекауту

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 17:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після останнього масованого ракетного обстрілу ворогом усі системи життєзабезпечення Харкова відновлено та працюють, повідомив в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.".