Терехов: довелося багато працювати, щоб відновити електропостачання Харкова
Після останнього масованого ракетного обстрілу ворогом усі системи життєзабезпечення Харкова відновлено та працюють, повідомив в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Остання атака була потужною. Були пошкоджені інфраструктурні об’єкти, які забезпечували електроенергією весь Харків. Довелося багато працювати, щоб відновити електропостачання. Це було зроблено о першій годині ночі. Зараз світло є, працюють електротранспорт, системи опалення та водопостачання», – зазначив мер.
Ігор Терехов також нагадав, що з початку опалювального сезону довелося вшосте перезапускати систему опалення міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 17:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після останнього масованого ракетного обстрілу ворогом усі системи життєзабезпечення Харкова відновлено та працюють, повідомив в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.".