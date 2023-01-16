У Харкові вшосте перезапустили систему опалення після суботнього блекауту

У Харкові вшосте перезапустили систему опалення після масованого ракетного обстрілу інфраструктури в суботу, 14 січня. Наразі тепло подається 95% споживачів.

Про це повідомили у КП “Харківські теплові мережі”, повідомляє пресслужба міськради.

Комунальники розповідають, що для них вихідні були робочими, як і новорічні свята. Аварійні бригади працюють цілодобово.

“Фактично систему відновили ще в першу добу, але шостий пуск опалення по місту не пройшов без шкоди для магістралей. На ранок понеділка внаслідок гідроударів було зафіксовано понад 60 дефектів різного ступеня складності. Після їхнього усунення почався поступовий набір температури теплоносія в системі. На вечір понеділка 95% споживачів уже з теплом”, – зазначили у КП “ХТМ”.

Нагадаємо, що після ракетного удару РФ близько 15:30 14 січня Харківська область виявилася повністю знеструмленою. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два «прильоти» по об’єкту критичної інфраструктури на території області. Тоді мер Ігор Терехов повідомив, що комунальні та енергетичні служби Харкова почнуть відновлювати електро-, тепло- та водопостачання міста після закінчення ворожої атаки.