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В Харькове в шестой раз перезапустили отопление после субботнего блэкаута

Общество 19:27   16.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове в шестой раз перезапустили отопление после субботнего блэкаута

В Харькове в шестой раз перезапустили систему отопления после массированного ракетного обстрела инфраструктуры в субботу, 14 января. Сейчас тепло подается 95% потребителей.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», передает пресс-служба горсовета.

Коммунальщики рассказывают, что для них выходные были рабочими, как и новогодние праздники. Аварийные бригады работают круглосуточно.

«Фактически систему восстановили еще в первые сутки, но шестой пуск отопления по городу не прошел без ущерба для магистралей. На утро понедельника в результате гидроударов было зафиксировано более 60 дефектов различной степени сложности. После их устранения начался постепенный набор температуры теплоносителя в системе. На вечер понедельника 95% потребителей уже с теплом», — отметили в КП «ХТС».

Напомним, что после ракетного удара РФ около 15:30 14 января Харьковская область оказалась полностью обесточенной. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. Тогда мэр Игорь Терехов сообщил, что коммунальные и энергетические службы Харькова начнут восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжение города после окончания вражеской атаки.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в шестой раз перезапустили систему отопления после массированного ракетного обстрела инфраструктуры в субботу, 14 января. Сейчас тепло подается 95% потребителей.".