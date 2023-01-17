Терехов: пришлось много работать, чтобы возобновить электроснабжение Харькова

После последнего массированного ракетного обстрела врагом все системы жизнеобеспечения Харькова возобновлены и работают, сообщил в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Последняя атака была мощной. Были повреждены инфраструктурные объекты, которые снабжали электроэнергией весь Харьков. Пришлось много работать, чтобы возобновить электроснабжение. Это было сделано в час ночи. Сейчас свет есть, работают электротранспорт, системы отопления и водоснабжения», – отметил мэр.

Игорь Терехов также напомнил, что с начала отопительного сезона пришлось в шестой раз перезапускать систему отопления города.

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