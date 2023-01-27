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Голова Первомайської громади кличе жителів попрощатися із загиблим захисником

Події 21:58   27.01.2023
Елена Нагорная
Голова Первомайської громади кличе жителів попрощатися із загиблим захисником

На війні загинув мешканець Первомайської громади Харківської області Олексій Маляр 1975 року народження.

Про це повідомляє в Telegram мер міста Первомайський Микола Бакшеєв.

“Цивільна панахида за загиблим героєм, бійцем ЗСУ, відбудеться у неділю, 29 січня, о 12:00 на площі біля ПК “Хімік”. Прийдіть провести в останню путь нашого героя, захисника Україні”, – написав Бакшеєв.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 21:58;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На війні загинув мешканець Первомайської громади Харківської області Олексій Маляр 1975 року народження.".