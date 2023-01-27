Голова Первомайської громади кличе жителів попрощатися із загиблим захисником
На війні загинув мешканець Первомайської громади Харківської області Олексій Маляр 1975 року народження.
Про це повідомляє в Telegram мер міста Первомайський Микола Бакшеєв.
“Цивільна панахида за загиблим героєм, бійцем ЗСУ, відбудеться у неділю, 29 січня, о 12:00 на площі біля ПК “Хімік”. Прийдіть провести в останню путь нашого героя, захисника Україні”, – написав Бакшеєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 21:58;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На війні загинув мешканець Первомайської громади Харківської області Олексій Маляр 1975 року народження.".