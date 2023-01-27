Голова Первомайської громади кличе жителів попрощатися із загиблим захисником

На війні загинув мешканець Первомайської громади Харківської області Олексій Маляр 1975 року народження.

Про це повідомляє в Telegram мер міста Первомайський Микола Бакшеєв.

“Цивільна панахида за загиблим героєм, бійцем ЗСУ, відбудеться у неділю, 29 січня, о 12:00 на площі біля ПК “Хімік”. Прийдіть провести в останню путь нашого героя, захисника Україні”, – написав Бакшеєв.