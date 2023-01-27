Глава Первомайской громады зовет жителей проститься с погибшим защитником
Фото: Николай Бакшеев
На войне погиб житель Первомайской громады Харьковской области Алексей Маляр 1975 года рождения.
Об этом сообщает в Telegram мэр города Первомайский Николай Бакшеев.
«Гражданская панихида по погибшему герою, бойцу ВСУ, состоится в воскресенье, 29 января, в 12:00 на площади возле ДК «Химик». Придите провести в последний путь нашего героя, защитника Украины», — написал Бакшеев.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На войне погиб житель Первомайской громады Харьковской области Алексей Маляр 1975 года рождения.".