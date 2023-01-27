Глава Первомайской громады зовет жителей проститься с погибшим защитником

На войне погиб житель Первомайской громады Харьковской области Алексей Маляр 1975 года рождения.

Об этом сообщает в Telegram мэр города Первомайский Николай Бакшеев.

«Гражданская панихида по погибшему герою, бойцу ВСУ, состоится в воскресенье, 29 января, в 12:00 на площади возле ДК «Химик». Придите провести в последний путь нашего героя, защитника Украины», — написал Бакшеев.