Live
  • Пятница 27.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Глава Первомайской громады зовет жителей проститься с погибшим защитником

Происшествия 21:58   27.01.2023
Елена Нагорная
Глава Первомайской громады зовет жителей проститься с погибшим защитником Фото: Николай Бакшеев

На войне погиб житель Первомайской громады Харьковской области Алексей Маляр 1975 года рождения.

Об этом сообщает в Telegram мэр города Первомайский Николай Бакшеев.

«Гражданская панихида по погибшему герою, бойцу ВСУ, состоится в воскресенье, 29 января, в 12:00 на площади возле ДК «Химик». Придите провести в последний путь нашего героя, защитника Украины», — написал Бакшеев.

Читайте также: В боях под Бахмутом погиб харьковский фигурист, участник юношеской Олимпиады

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:37
На Северной Салтовке отремонтировали все поврежденные обстрелами водоводы
20:00
«Армия восстановления»: за помощь в отстройке Харьковщины платят 6700 в месяц
19:22
Армия РФ обстреляла село Петропавловка на Харьковщине: пострадал мужчина
19:05
Удар по школе и обстрелы более 20 населенных пунктов — сводка Генштаба
18:40
На Харьковщине зарезали женщину: полиция подозревает ранее судимого сожителя

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Глава Первомайской громады зовет жителей проститься с погибшим защитником»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 21:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На войне погиб житель Первомайской громады Харьковской области Алексей Маляр 1975 года рождения.".