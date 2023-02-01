Житель Печенізької громади загинув, виконуючи бойове завдання в районі Бахмута
Під час виконання бойового завдання у районі села Благодатне Донецької області 25 січня загинув 32-річний військовий Павло Шевченко, мешканець села Мартове Харківської області.
Про це повідомляє в Telegram Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.
За його словами, чоловік був кулеметником 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону в/ч А7015.
“Захисник України, вірний військовій присязі, загинув у бою за батьківщину, виявивши стійкість та мужність. Павло віддав найдорожче – молоде життя за незалежність батьківщини, за свободу і мир нашої держави, за кожного українця”, – написав Гусаров.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 17:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час виконання бойового завдання у районі села Благодатне Донецької області 25 січня загинув 32-річний військовий Павло Шевченко, мешканець села Мартове Харківської області.".