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Житель Печенежской громады погиб, выполняя боевое задание в районе Бахмута

Происшествия 17:36   01.02.2023
Елена Нагорная
Житель Печенежской громады погиб, выполняя боевое задание в районе Бахмута Фото: Александр Гусаров

Во время выполнения боевого задания в районе села Благодатное Донецкой области 25 января погиб 32-летний военный Павел Шевченко, житель села Мартовая Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

По его словам, мужчина был пулеметчиком 3-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона в/ч А7015.

«Защитник Украины, верный военной присяге, погиб в бою за родину, проявив стойкость и мужество. Павел отдал самое дорогое — молодую жизнь за независимость родины, за свободу и мир нашего государства, за каждого украинца», — написал Гусаров.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 17:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время выполнения боевого задания в районе села Благодатное Донецкой области 25 января погиб 32-летний военный Павел Шевченко, житель села Мартовая Харьковской области.".