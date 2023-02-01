Житель Печенежской громады погиб, выполняя боевое задание в районе Бахмута

Во время выполнения боевого задания в районе села Благодатное Донецкой области 25 января погиб 32-летний военный Павел Шевченко, житель села Мартовая Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

По его словам, мужчина был пулеметчиком 3-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона в/ч А7015.

«Защитник Украины, верный военной присяге, погиб в бою за родину, проявив стойкость и мужество. Павел отдал самое дорогое — молодую жизнь за независимость родины, за свободу и мир нашего государства, за каждого украинца», — написал Гусаров.

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