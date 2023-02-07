Live
  • Вівторок 07.02.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.4
    • 🟢

У мерії Ізюма спростували інформацію про загрозу поширення туберкульозу

Суспільство 11:21   07.02.2023
Оксана Горун
У мерії Ізюма спростували інформацію про загрозу поширення туберкульозу

Загрози масового поширення туберкульозу в Ізюмі немає, заявив віцемер міста Володимир Мацокін.

Оскільки стаття по ситуаціі з захворюваннями на туберкульоз в Ізюмі стала резонансною хочу пояснити: ніякої загрози масового захворювання немає. Абсолютно. Захворюваність на цю хворобу існувала завжди, відповідна статистика існувала завжди. В Ізюмі й зараз працює протитуберкульозний диспансер, він працював і до війни й там завжди були хворі. Вчитайтесь в текст, директорка ЦПМСД м.Ізюм закликає до профілактики, пильності й обачливості“, – написав Мацокін у фейсбуці.

Раніше низка харківських видань з посиланням на коментар директорки Ізюмського центру первинної медико-санітарної допомоги Юлії Вродзинської “Суспільному” повідомили про те, що в Ізюмі виникла загроза поширення туберкульозу.

“Люди за період окупації були в таких умовах, умовах підвальних приміщень, вологих, холодних, скупчень людей. І це дало основу для інфікування, для розповсюдження цього захворювання. До того ж була порушена діагностика захворювання. На той період не робилися ні флюорографія, ні рентгенівські знімки, не робилася туберкулінодіагностика”, – пояснила лікарка журналістам.

Вона також повідомила, що в Ізюмі наразі залишився лише один робочий рентген у міській лікарні, а для дітей необхідні тисячі доз туберкуліну для проведення діагностики.

  • Читайте також: Вибух міни “Пелюстка” в Ізюмі: двох із семи підлітків виписали з лікарні

    • Однак Мацокін стверджує, що запасів туберкуліну вистачить мінімум на пів року.

    “Завдяки нашим німецьким партнерам з благодійної організації CAP ANAMUR для профілактики цього захворювання на 44066,90 грн закуплено туберкулін якого нам вистачить мінімум на шість з гаком місяців”, — заявив віцемер міста.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    21:28
    Вибух міни “Пелюстка” в Ізюмі: усіх поранених підлітків виписали з лікарні
    16:43
    Начальник Харківського гарнізону: 3 цивільних підірвалися на міні під Ізюмом
    15:13
    Вибух міни “Пелюстка” в Ізюмі: двох із семи підлітків виписали з лікарні
    10:34
    Ампутацій немає: у Харкові прооперували підлітків з Ізюма, які знайшли міну
    00:37
    Загалом було вісім підлітків, один із них носив міну в кишені – віцемер Ізюма

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У мерії Ізюма спростували інформацію про загрозу поширення туберкульозу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загрози масового поширення туберкульозу в Ізюмі немає, заявив віцемер міста Володимир Мацокін".