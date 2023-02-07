У мерії Ізюма спростували інформацію про загрозу поширення туберкульозу
Загрози масового поширення туберкульозу в Ізюмі немає, заявив віцемер міста Володимир Мацокін.
“Оскільки стаття по ситуаціі з захворюваннями на туберкульоз в Ізюмі стала резонансною хочу пояснити: ніякої загрози масового захворювання немає. Абсолютно. Захворюваність на цю хворобу існувала завжди, відповідна статистика існувала завжди. В Ізюмі й зараз працює протитуберкульозний диспансер, він працював і до війни й там завжди були хворі. Вчитайтесь в текст, директорка ЦПМСД м.Ізюм закликає до профілактики, пильності й обачливості“, – написав Мацокін у фейсбуці.
Раніше низка харківських видань з посиланням на коментар директорки Ізюмського центру первинної медико-санітарної допомоги Юлії Вродзинської “Суспільному” повідомили про те, що в Ізюмі виникла загроза поширення туберкульозу.
“Люди за період окупації були в таких умовах, умовах підвальних приміщень, вологих, холодних, скупчень людей. І це дало основу для інфікування, для розповсюдження цього захворювання. До того ж була порушена діагностика захворювання. На той період не робилися ні флюорографія, ні рентгенівські знімки, не робилася туберкулінодіагностика”, – пояснила лікарка журналістам.
Вона також повідомила, що в Ізюмі наразі залишився лише один робочий рентген у міській лікарні, а для дітей необхідні тисячі доз туберкуліну для проведення діагностики.
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Однак Мацокін стверджує, що запасів туберкуліну вистачить мінімум на пів року.
“Завдяки нашим німецьким партнерам з благодійної організації CAP ANAMUR для профілактики цього захворювання на 44066,90 грн закуплено туберкулін якого нам вистачить мінімум на шість з гаком місяців”, — заявив віцемер міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загрози масового поширення туберкульозу в Ізюмі немає, заявив віцемер міста Володимир Мацокін".