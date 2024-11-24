Мацокін: невідомі розібрали на металобрухт пам’ятник Скорботній матері в Ізюмі
Фото: Володимир Мацокін/Facebook
Про те, що невідомі зняли з пам’ятника таблички з іменами загиблих у Другій світовій війні, повідомив заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін.
Він нагадав, що раніше пам’ятник також обстріляли росіяни.
“І це зрозуміло, це вкладається в концепцію вчинків типового орка. Але… Далі місцеві орки просто знімають таблички з прізвищами загиблих у Другій світовій (зроблені з вартісного металу) і здають в брухт собі подібним. Одні віддають свої життя за свою країну, інші віддають свої душі за зиск від шматка металу”, – написав Мацокін на своїй сторінці на Facebook.
Читайте також: Де за кілька тижнів отримати базову військову підготовку, розповіли у ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, мацокин, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мацокін: невідомі розібрали на металобрухт пам’ятник Скорботній матері в Ізюмі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 18:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що невідомі зняли з пам’ятника таблички з іменами загиблих у Другій світовій війні, повідомив заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін.".