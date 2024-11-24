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Мацокін: невідомі розібрали на металобрухт пам’ятник Скорботній матері в Ізюмі

Суспільство 18:41   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мацокін: невідомі розібрали на металобрухт пам’ятник Скорботній матері в Ізюмі Фото: Володимир Мацокін/Facebook

Про те, що невідомі зняли з пам’ятника таблички з іменами загиблих у Другій світовій війні, повідомив заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін.

Він нагадав, що раніше пам’ятник також обстріляли росіяни.

Фото: Володимир Мацокін/Facebook

“І це зрозуміло, це вкладається в концепцію вчинків типового орка. Але… Далі місцеві орки просто знімають таблички з прізвищами загиблих у Другій світовій (зроблені з вартісного металу) і здають в брухт собі подібним. Одні віддають свої життя за свою країну, інші віддають свої душі за зиск від шматка металу”, – написав Мацокін на своїй сторінці на Facebook.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що невідомі зняли з пам’ятника таблички з іменами загиблих у Другій світовій війні, повідомив заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін.".