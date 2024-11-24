Мацокін: невідомі розібрали на металобрухт пам’ятник Скорботній матері в Ізюмі

Про те, що невідомі зняли з пам’ятника таблички з іменами загиблих у Другій світовій війні, повідомив заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін.

Він нагадав, що раніше пам’ятник також обстріляли росіяни.

“І це зрозуміло, це вкладається в концепцію вчинків типового орка. Але… Далі місцеві орки просто знімають таблички з прізвищами загиблих у Другій світовій (зроблені з вартісного металу) і здають в брухт собі подібним. Одні віддають свої життя за свою країну, інші віддають свої душі за зиск від шматка металу”, – написав Мацокін на своїй сторінці на Facebook.