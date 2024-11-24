Мацокин: неизвестные разобрали на металлолом памятник Скорбящей матери в Изюме
Памятник Скорбящей Матери, Изюм
О том, что неизвестные сняли с памятника таблички с именами погибших во Второй мировой войне, сообщил замначальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин.
Он напомнил, что ранее памятник также обстреляли россияне.
«И это понятно, это укладывается в концепцию поступков типичного орка. Но…. Далее местные орки просто снимают таблички с фамилиями погибших во Второй мировой (сделанные из стоимостного металла) и сдают в металлолом себе подобным. Одни отдают свою жизнь за свою страну, другие отдают свои души за выгоду от куска металла», – написал Мацокин на своей странице на Facebook.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Изюм, мацокин, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 18:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что неизвестные сняли с памятника таблички с именами погибших во Второй мировой войне, сообщил замначальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин.".