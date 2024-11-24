Мацокин: неизвестные разобрали на металлолом памятник Скорбящей матери в Изюме

О том, что неизвестные сняли с памятника таблички с именами погибших во Второй мировой войне, сообщил замначальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин.

Он напомнил, что ранее памятник также обстреляли россияне.

«И это понятно, это укладывается в концепцию поступков типичного орка. Но…. Далее местные орки просто снимают таблички с фамилиями погибших во Второй мировой (сделанные из стоимостного металла) и сдают в металлолом себе подобным. Одни отдают свою жизнь за свою страну, другие отдают свои души за выгоду от куска металла», – написал Мацокин на своей странице на Facebook.