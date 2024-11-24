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Мацокин: неизвестные разобрали на металлолом памятник Скорбящей матери в Изюме

Общество 18:41   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Мацокин: неизвестные разобрали на металлолом памятник Скорбящей матери в Изюме Памятник Скорбящей Матери, Изюм

О том, что неизвестные сняли с памятника таблички с именами погибших во Второй мировой войне, сообщил замначальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин.

Он напомнил, что ранее памятник также обстреляли россияне.

Фото: Владимир Мацокин/ Facebook

«И это понятно, это укладывается в концепцию поступков типичного орка. Но…. Далее местные орки просто снимают таблички с фамилиями погибших во Второй мировой (сделанные из стоимостного металла) и сдают в металлолом себе подобным. Одни отдают свою жизнь за свою страну, другие отдают свои души за выгоду от куска металла», – написал Мацокин на своей странице на Facebook.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Мацокин: неизвестные разобрали на металлолом памятник Скорбящей матери в Изюме
Мацокин: неизвестные разобрали на металлолом памятник Скорбящей матери в Изюме
24.11.2024, 18:41

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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что неизвестные сняли с памятника таблички с именами погибших во Второй мировой войне, сообщил замначальника Изюмской городской военной администрации Владимир Мацокин.".