В мэрии Изюма опровергли информацию об угрозе распространения туберкулеза

Угрозы массового распространения туберкулеза в Изюме нет, заявил вице-мэр города Владимир Мацокин.

«Поскольку статья по ситуации с заболеваниями туберкулезом в Изюме стала резонансной хочу объяснить: никакой угрозы массового заболевания нет. Совершенно. Заболеваемость этой болезнью существовала всегда, соответствующая статистика существовала всегда. В Изюме и сейчас работает противотуберкулезный диспансер, он работал и до войны, и там всегда были больны. Вчитайтесь в текст, директор ЦПМСП г. Изюм призывает к профилактике, бдительности и осмотрительности», — написал Мацокин в facebook.

Ранее ряд харьковских изданий со ссылкой на комментарий директора Изюмского центра первичной медико-санитарной помощи Юлии Вродзинской «Суспільному» сообщили о том, что в Изюме возникла угроза распространения туберкулеза.

«Люди за период оккупации были в таких условиях, условиях подвальных помещений, влажных, холодных, скоплений людей. И это дало основу для инфицирования, для распространения этого заболевания. К тому же была нарушена диагностика заболевания. На тот период не делались ни флюорография, ни рентгеновские снимки, не делалась туберкулинодиагностика», — пояснила врач журналистам.

Она также сообщила, что в Изюме сейчас остался только один рабочий рентген в городской больнице, а для детей необходимы тысячи доз туберкулина для проведения диагностики.

Однако Мацокин утверждает что запасов туберкулина хватит минимум на полгода.

«Благодаря нашим немецким партнерам по благотворительной организации CAP ANAMUR для профилактики этого заболевания на 44 066,90 грн закуплено туберкулин, которого нам хватит минимум на шесть с лишним месяцев», — заявил вице-мэр города.