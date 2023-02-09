У Харкові продали квартиру за 300 тисяч гривень після смерті власника
Прокуратура через суд хоче вимагати з незаконного володіння квартиру, яку придбала після смерті наймача, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Новобаварська окружна прокуратура Харкова через суд намагається вилучити з чужого незаконного володіння квартиру вартістю понад 300 тис. грн. на вул. Таганській у м. Харкові.
2021 року уклали угоду купівлі-продажу на вказану нерухомість від імені померлого на той час наймача квартири. Для незаконного заволодіння квартирою використали паспорт померлого із вклеєною фотографією іншої особи та підроблені документи власності.
При цьому ця квартира неприватизована та підлягає витребуванню з чужого незаконного володіння на користь законного власника — Харківської міської територіальної громади.
Ленінський райуд Харкова відкрив провадження у справі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 15:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд хоче вимагати з незаконного володіння квартиру, яку придбала після смерті наймача, повідомила Харківська обласна прокуратура.".