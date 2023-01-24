За майже рік війни ціни на ринку нерухомості у Харкові знизилися на 40%

У IV кварталі 2022 року на вторинному ринку нерухомості Харкова продали квартир на 78% менше, ніж минулого року, повідомив голова харківського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Андрій Правдін.

Андрій Правдін проаналізував інформацію щодо продажу квартир на вторинному ринку Харкова у відкритих джерелах. Він дослідив приклади продажу і купівлі 1700 квартир.

За його словами, харківський вторинний ринок продажу квартир пережив охолодження у лютому 2022 року, колапс з 24 лютого до середини травня, і перебуває у процесі повільного відновлення, починаючи з червня.

На початку року ринок функціонував лише до 24 лютого. Після початку російського вторгнення на території всієї України зупинили роботу державних реєстрів, пов’язаних із правами власності на нерухоме майно. І власники квартир не мали можливості укладати угоди купівлі-продажу аж до відновлення роботи реєстрів на початку травня 2022 року.

У травні-липні з’явилися рідкісні угоди за умов великої цінової невизначеності. І тільки починаючи з вересня виникла достатня кількість мотивованих покупців і продавців і ціни продажів, що склалися.

У грудні 2022 року обсяг вторинного ринку квартир виявився у 5,6 разів меншим, ніж у грудні 2021 року.

Ціни на житло

У січні 2022 р. під впливом загрози російського вторгнення ціни на житло у Харкові знизилися на 15%.

Найдешевші квартири були у травні-червні, хоча графік показує «дно цін» у серпні.

У цей час частина продавців квартир перестраховувалися і готові були піти на значні поступки рідкісному покупцеві, аби зберегти гроші та переїхати у безпечніше мето. А мотивами покупців були віра в ЗСУ і можливість купити нерухомість, на яку раніше не вистачало коштів.

Швидше за все, більше не буде таких пропозицій як:

1-кімнатна квартира за $5000 у П’ятихатках

1-кімнатна квартира за $16000 біля станції метро «Палац Спорту»

1-кімнатна квартира за $20000 у новобудові біля станції метро «ХТЗ»

1-кімнатна квартира за $21000 в районі Цирку

3-кімнатна квартира за $24500 на ХТЗ.

Багато років такі ціни на харківську нерухомість були неймовірними.

Надалі вартість проданих квартир стабілізувалася на рівні близько $27000, тобто на 40% нижче за рівень, досягнутий у січні 2022 року.

Зараз важко сказати, чи є стійкою тенденцією зростання ціни на 9% у грудні, чи це вплив традиційного передноворічного бажання людей завершити справи у старому році.

“Влітку 2022 року кількість продажів становила лише 5% від аналогічного періоду 2021 року. У IV кварталі 2022 року на вторинному ринку нерухомості Харкова було продано квартир на 78% менше ніж рік до цього”, – зазначив Правдін.

Загалом ціни на квартири знизилися не настільки сильно, як кількість продажів. Це сталося тому, що скоротився не лише попит, а й пропозиція. Під час війни кількість квартир на ринку поменшала в 2,5-5 разів.

«Ринок нерухомості – це барометр настрою українців, їх платоспроможності та віри у майбутнє. Для повноцінного відновлення ринку потрібні: перемога нашої країни у війні; гарантії безпеки України після закінчення бойових дій; відновлення економіки Харкова», – підбив підсумки Правдін.