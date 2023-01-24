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За почти год войны цены на рынке недвижимости в Харькове снизились на 40%

Общество 17:53   24.01.2023
Оксана Якушко
За почти год войны цены на рынке недвижимости в Харькове снизились на 40%

В IV квартале 2022 года на вторичном рынке недвижимости Харькова продали квартир на 78% меньше, чем в прошлом году, сообщил глава харьковского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Андрей Правдин.

Андрей Правдин проанализировал информацию о продаже квартир на вторичном рынке Харькова в открытых источниках. Он исследовал примеры продаж и покупки 1700 квартир за 2022 год.

По его словам, харьковский вторичный рынок продаж квартир пережил охлаждение в феврале 2022 года, коллапс с 24 февраля по середину мая, и находится в процессе медленного восстановления, начиная с июня.


В начале года рынок функционировал до 24 февраля. После начала российского вторжения на территории всей Украины приостановили работу государственных реестров, связанных с правами собственности на недвижимое имущество. И владельцы квартир не имели возможности заключать сделки купли-продажи вплоть до возобновления работы реестров в начале мая 2022 года.

В мае-июле появились редкие сделки в условиях большой ценовой неопределенности. И только начиная с сентября возникло достаточное количество мотивированных покупателей и продавцов и сложившиеся цены продаж.

В декабре 2022 года объем вторичного рынка квартир оказался в 5,6 раза меньше, чем в декабре 2021 года.

Цены на жилье

В январе 2022 г. под влиянием угрозы российского вторжения цены на жилье в Харькове снизились на 15%.

Самые дешевые квартиры были в мае-июне, хотя график показывает «дно цен» в августе. В это время часть продавцов квартир перестраховывалась и готова была пойти на значительные уступки редкому покупателю, чтобы сохранить деньги и переехать в более безопасное цель. А мотивами покупателей была вера в ВСУ и возможность купить недвижимость, на которую раньше не хватало средств.

Скорее всего, больше не будет таких предложений как:

• 1-комнатная квартира за $5000 в Пятихатках
• 1-комнатная квартира за $16000 возле станции метро «Дворец Спорта»
• 1-комнатная квартира за $20000 в новостройке возле станции метро «ХТЗ»
• 1-комнатная квартира за $21000 в районе Цирка
• 3-комнатная квартира за $24500 на ХТЗ.

Многие годы такие цены на харьковскую недвижимость были невероятными.

В дальнейшем стоимость проданных квартир стабилизировалась на уровне около $27000, то есть на 40% ниже уровня, достигнутого в январе 2022 года.

Сейчас трудно сказать, является ли устойчивой тенденцией роста цены на 9% в декабре, это влияние традиционного предновогоднего желания людей завершить дела в старом году.

«Летом 2022 года количество продаж составляло всего 5% от аналогичного периода 2021 года. В IV квартале 2022 года на вторичном рынке недвижимости Харькова было продано квартир на 78% меньше года до этого», — отметил Правдин.

В целом, цены на квартиры снизились не так сильно, как количество продаж. Это произошло потому, что сократился не только спрос, но и предложение. Во время войны количество квартир на рынке уменьшилось в 2,5-5 раз.

«Рынок недвижимости – барометр настроения украинцев, их платежеспособности и веры в будущее. Для полноценного обновления рынка необходимы: победа нашей страны в войне; гарантии безопасности Украины после окончания боевых действий; восстановление экономики Харькова», — подытожил Правдин.

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Автор: Оксана Якушко

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В IV квартале 2022 года на вторичном рынке недвижимости Харькова продали квартир на 78% меньше, чем в прошлом году, сообщил глава харьковского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Андрей Правдин.".