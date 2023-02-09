В Харькове продали квартиру за 300 тысяч гривен после смерти владельца

Прокуратура через суд хочет истребовать с незаконного владения квартиру, приобретенную после смерти съемщика, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Новобаварская окружная прокуратура Харькова через суд пытается истребовать из чужого незаконного владения квартиру стоимостью более 300 тыс. грн. на ул. Таганской в г. Харькове.

В 2021 году заключили договор купли-продажи на указанную недвижимость от имени умершего в то время съемщика квартиры. Для незаконного завладения квартирой использовали паспорт умершего нанимателя жилья с вклеенной фотографией другого лица и поддельные документы собственности.

При этом эта квартира неприватизирована и подлежит истребованию с чужого незаконного владения в пользу законного владельца — Харьковской городской территориальной громады.

Ленинский райуд Харькова открыл производство по делу.