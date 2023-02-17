Голова селища під Харковом і спільники розбазарили 600 тис грн на будівництві
Прокуратура повідомила про підозру голові однієї із селищних рад у передмісті Харкова та директорові будівельної фірми. За версією слідства, разом із ще одним спільником вони привласнили 600 тисяч гривень із бюджету на капітальному ремонті нежитлової будівлі в районі.
Селищний голова очолив злочинну групу, до складу якої увійшли ще двоє підприємців у сфері будівництва, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
За версією слідства, з 2018 до 2019 року зловмисники вносили до офіційних документів роботи з капремонту нежитлової будівлі в Харківському районі, які фактично не виконувались. Внаслідок цього державі було завдано збитків на майже 600 тисяч гривень.
Фото: Харківська облпрокуратура
Голові селищної ради повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
Також під підозрою у пособництві зазначеним злочинам – директор ТОВ. Йому інкримінують ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності третього учасника групи вирішується, додали у прокуратурі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Голова селища під Харковом і спільники розбазарили 600 тис грн на будівництві»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 17:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру голові однієї із селищних рад у передмісті Харкова та директорові будівельної фірми. За версією слідства, разом із ще одним спільником вони привласнили 600 тисяч гривень із бюджету на капітальному ремонті нежитлової будівлі в районі.".