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Голова селища під Харковом і спільники розбазарили 600 тис грн на будівництві

Події 17:43   17.02.2023
Олена Нагорна
Голова селища під Харковом і спільники розбазарили 600 тис грн на будівництві

Прокуратура повідомила про підозру голові однієї із селищних рад у передмісті Харкова та директорові будівельної фірми. За версією слідства, разом із ще одним спільником вони привласнили 600 тисяч гривень із бюджету на капітальному ремонті нежитлової будівлі в районі.

Селищний голова очолив злочинну групу, до складу якої увійшли ще двоє підприємців у сфері будівництва, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

За версією слідства, з 2018 до 2019 року зловмисники вносили до офіційних документів роботи з капремонту нежитлової будівлі в Харківському районі, які фактично не виконувались. Внаслідок цього державі було завдано збитків на майже 600 тисяч гривень.


Фото: Харківська облпрокуратура

Голові селищної ради повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Також під підозрою у пособництві зазначеним злочинам – директор ТОВ. Йому інкримінують ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності третього учасника групи вирішується, додали у прокуратурі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 17:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру голові однієї із селищних рад у передмісті Харкова та директорові будівельної фірми. За версією слідства, разом із ще одним спільником вони привласнили 600 тисяч гривень із бюджету на капітальному ремонті нежитлової будівлі в районі.".