Глава поселка под Харьковом и сообщники разбазарили 600 тыс грн на стройке

Прокуратура сообщила о подозрении главе одного из поселковых советов в пригороде Харькова и директору строительной фирмы. По версии следствия, вместе с еще одним сообщником они присвоили 600 тысяч гривен из бюджета на капитальном ремонте нежилого здания в районе.

Поселковый голова возглавил преступную группу, в состав которой вошли еще двое предпринимателей в сфере строительства, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год злоумышленники вносили в официальные документы работы по капремонту нежилого здания в Харьковском районе, которые фактически не выполнялись. В результате государству был нанесен ущерб в почти 600 тысяч гривен.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Главе поселкового совета сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного повторно, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и по факту служебного подлога, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Также под подозрением в пособничестве указанным преступлениям — директор ООО. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности третьего участника группы решается, добавили в прокуратуре.