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Глава поселка под Харьковом и сообщники разбазарили 600 тыс грн на стройке

Происшествия 17:43   17.02.2023
Елена Нагорная
Глава поселка под Харьковом и сообщники разбазарили 600 тыс грн на стройке Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении главе одного из поселковых советов в пригороде Харькова и директору строительной фирмы. По версии следствия, вместе с еще одним сообщником они присвоили 600 тысяч гривен из бюджета на капитальном ремонте нежилого здания в районе.

Поселковый голова возглавил преступную группу, в состав которой вошли еще двое предпринимателей в сфере строительства, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год злоумышленники вносили в официальные документы работы по капремонту нежилого здания в Харьковском районе, которые фактически не выполнялись. В результате государству был нанесен ущерб в почти 600 тысяч гривен.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Главе поселкового совета сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного повторно, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и по факту служебного подлога, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Также под подозрением в пособничестве указанным преступлениям — директор ООО. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности третьего участника группы решается, добавили в прокуратуре.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 17:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении главе одного из поселковых советов в пригороде Харькова и директору строительной фирмы. По версии следствия, вместе с еще одним сообщником они присвоили 600 тысяч гривен из бюджета на капитальном ремонте нежилого здания в районе.".