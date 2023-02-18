“Куп’янськ? Згубний номер” – військовий аналітик про шанси армії РФ у наступі

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко поділився думкою про можливості армії РФ “наступати по всіх напрямках”, зокрема – на Харківщині.

“Російські окупанти сьогодні не мають достатніх для повномасштабного настання сил та засобів”, – заявив Коваленко.

Свою оцінку він пояснив тим, що наступ “по всіх фронтах” потребує значних ресурсів не лише для атак, а й для утримання зайнятої території. Як приклад, він розглянув ситуацію в Запорізькій області, в якій тимчасово окуповані території утримують 30 російських батальйонно-тактичних груп.

Коваленко наголосив на некомплектації практично кожного з підрозділів – з техніки, а інколи й особового складу. Також відзначив нездатність ворога охопити одній БТГр ділянку фронту в 3-4 км, що було б необхідно для наступу “по всьому фронту”. Яскравий доказ такої нездатності – ситуація під Вугледаром.

“Фронт наступу РОВ там становив менш як 10 км, а якщо бути точніше, то основний напрямок – навіть менше ніж 3 км, але на цій ділянці повністю були виснажені та знекровлені майже 9 БТГр, які мали набагато краще обладнання, ніж нинішнє запорізьке угруповання РОВ. Тобто російська армія встановила під Вугледаром антирекорд застосування БТГр, проваливши наступ, не те щоб у співвідношенні 1 БТГр на 1 км, а 3 БТГр на 1 км! так. Навіть не знаю, хто, де і коли міг подібним чином ще ганьбиться… Ах, справді, РОВ 2022-го практично на кожному плацдармі”, – написав Коваленко.

Він підкреслив, що, “говорячи про великий, масштабний, епічний наступ, слід розуміти, що він буде, але не таким, як його малюють або репрезентують”. За прогнозом аналітика, армія РФ наступатиме вузьким фронтом у строго визначених напрямках, серед яких він перерахував: Оріхів у Запорізькій області, Лиман, Бахмут, Мар’їнку, Авдіївку та Куп’янськ.

“Куп’янськ? Згубний номер – почнуть, але не витягнуть”, – оцінив шанси окупантів Олександр Коваленко.

Зазначимо, що наступальні дії ворога на Куп’янському напрямку Генштаб ЗСУ відзначає протягом усього лютого. Цього тижня у зведеннях регулярно повідомляють про атаки в районі населених пунктів Гряниківка та Синьківка (під Дворічною).