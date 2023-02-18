«Купянск? Гиблый номер» — военный аналитик оценил шансы армии РФ в наступлении

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко поделился мнением о возможностях армии РФ «наступать по всем фронтам», в частности — на Харьковщине.

«Российские оккупанты на сегодняшний день не имеют достаточных для полномасштабного наступления сил и средств», — заявил Коваленко.

Свою оценку он объяснил тем, что наступление «по всем фронтам» требует значительных ресурсов не только для атак, но и для удержания занятой территории. Как пример он рассмотрел ситуацию в Запорожской области, в которой временно оккупированные территории удерживают 30 российских батальонно-тактических групп.

Коваленко отметил некомплектацию практически каждого из подразделений по технике, а иногда — и личному составу. И неспособность охватить одной БТГр участок фронта в 3-4 км, что было бы необходимо для наступления «по всему фронту». Яркое доказательство такой неспособности — ситуация под Угледаром.

«Фронт наступления РОВ там составлял меньше 10 км, а если быть точнее, то основное направление — даже меньше 3 км, но на этом участке полностью были истощены и обескровлены почти 9 БТГр, имевшие куда лучшее оснащение, чем нынешняя запорожская группировка РОВ. То есть, российская армия установила под Угледаром антирекорд применения БТГр, провалив наступление, не то чтобы в соотношении 1 БТГр на 1 км, а 3 БТГр на 1 км! Даже не знаю, кто, где и когда мог подобным образом еще позорится… Ах, да, РОВ в 2022-м практически на каждом плацдарме», — написал Коваленко.

Он подчеркнул, что, «говоря о великом, масштабном, эпическом наступлении, следует понимать, что оно будет, но не таким, как его рисуют или представляют». По прогнозу аналитика, армия РФ будет наступать по узкому фронту в строго определенных направлениях, среди которых он перечислил: Орехов в Запорожской области, Лиман, Бахмут, Марьинку, Авдеевку и Купянск.

«Купянск? Гиблый номер — начнут, но не вытянут», — оценил шансы оккупантов Александр Коваленко.

Отметим, что наступательные действия врага на Купянском направлении Генштаб ВСУ отмечает в течение всего февраля. На этой неделе в сводках регулярно сообщают об атаках в районе населенных пунктов Гряниковка и Синьковка (под Двуречной).