На Харьковщине отбили две атаки врага — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 18 февраля сообщил о продолжившихся попытках противника наступать на Купянском направлении.

«За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В районе этих населенных пунктов российская армия идет в атаку уже далеко не первый раз. Сообщения об атаках на Гряниковку появились еще 10 февраля, а на минувшей неделе о попытках врага наступать именно в сторону этого населенного пункта Генштаб сообщал неоднократно.

Также в сводке ГШ — данные об обстрелах прифронтовых и приграничных населенных пунктов Харьковщины.

«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. А также совершил 69 обстрелов из РСЗО.