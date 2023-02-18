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На Харьковщине отбили две атаки врага — Генштаб

Происшествия 07:30   18.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине отбили две атаки врага — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 18 февраля сообщил о продолжившихся попытках противника наступать на Купянском направлении.

«За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Села Гряниковка и Синьковка
Фото: карта DeepState

 

В районе этих населенных пунктов российская армия идет в атаку уже далеко не первый раз. Сообщения об атаках на Гряниковку появились еще 10 февраля, а на минувшей неделе о попытках врага наступать именно в сторону этого населенного пункта Генштаб сообщал неоднократно.

Также в сводке ГШ — данные об обстрелах прифронтовых и приграничных населенных пунктов Харьковщины.

«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное,  Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

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В целом по территории Украины враг за сутки нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. А также совершил 69 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 07:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 18 февраля сообщил о продолжившихся попытках противника наступать на Купянском направлении".