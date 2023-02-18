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На Харківщині відбили дві атаки ворога – Генштаб

Події 07:30   18.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині відбили дві атаки ворога – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 18 лютого повідомив про спроби противника наступати на Куп’янському напрямку, що продовжилися.

“За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка та Синьківка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.

Гряниківка та Синьківка на Харківщині
Фото: мапа DeepState

У районі цих населених пунктів російська армія йде в атаку вже далеко не вперше. Повідомлення про атаки на Гряниківку з’явилися ще 10 лютого, а минулого тижня про спроби ворога наступати саме у бік цього населеного пункту Генштаб повідомляв неодноразово.

Також у зведенні ГШ – дані про обстріли прифронтових та прикордонних населених пунктів Харківщини.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

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Загалом по території України ворог за добу завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. А також здійснив 69 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 18 лютого повідомив про спроби противника наступати на Куп’янському напрямку, що продовжилися".