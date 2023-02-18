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Мер міста на Харківщині повідомив про аварійне відключення світла в громаді

Суспільство 10:14   18.02.2023
Оксана Горун
Мер міста на Харківщині повідомив про аварійне відключення світла в громаді

Знеструмлена Лозівська громада, поінформував мер Лозової Сергій Зеленський.

“У Лозівській громаді аварійне знеструмлення. Комунальні підприємства працюють за аварійним графіком”, – написав Зеленський у фейсбуці.

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    • Раніше Харківобленерго поінформувало, що в області відключатимуть світло на упередження – через ракетну атаку РФ по Україні. Сама атака розпочалася близько 8:30 ранку 18 лютого. На цей час відомо про два вибухи у Хмельницькому. Відбої в центрі та на заході України пролунали у районі 9:39. А о 10:07 розпочалася наступна хвиля тривог – уже на сході, зокрема – в Харківській області.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знеструмлена Лозівська громада, поінформував мер Лозової Сергій Зеленський".