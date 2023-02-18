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Мэр города на Харьковщине сообщил об аварийном отключении света в громаде

Общество 10:14   18.02.2023
Оксана Горун
Мэр города на Харьковщине сообщил об аварийном отключении света в громаде

Обесточена Лозовская громада, проинформировал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«В Лозовской громаде аварийное обесточивание. Коммунальные предприятия работают по аварийному графику», — написал Зеленский в facebook.

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    • Ранее Харьковоблэнерго предупредило, что в области будут отключать свет на упреждение — из-за ракетной атаки РФ по Украине. Сама атака началась около 8:30 утра 18 февраля.  На данный момент известно о двух взрывах в Хмельницком. Отбои в центре и на западе Украины прозвучали в районе 9:39. А в 10:07 началась следующая волна тревог — уже на востоке, в частности — в Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обесточена Лозовская громада, проинформировал мэр Лозовой Сергей Зеленский".