Мэр города на Харьковщине сообщил об аварийном отключении света в громаде
Обесточена Лозовская громада, проинформировал мэр Лозовой Сергей Зеленский.
«В Лозовской громаде аварийное обесточивание. Коммунальные предприятия работают по аварийному графику», — написал Зеленский в facebook.
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Ранее Харьковоблэнерго предупредило, что в области будут отключать свет на упреждение — из-за ракетной атаки РФ по Украине. Сама атака началась около 8:30 утра 18 февраля. На данный момент известно о двух взрывах в Хмельницком. Отбои в центре и на западе Украины прозвучали в районе 9:39. А в 10:07 началась следующая волна тревог — уже на востоке, в частности — в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обесточена Лозовская громада, проинформировал мэр Лозовой Сергей Зеленский".