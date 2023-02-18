На Харківщині – загиблий та поранений, ворог обстріляв медзаклад – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл регіону за добу, серед іншого постраждав Центр первинної медико-санітарної допомоги.

“У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі”, – написав Синєгубов у телеграмі 18 лютого.

За його інформацією, за добу ворог обстрілював Харківщину зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів. По Вовчанську вдарила авіація. Загалом постраждало щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

“У Куп’янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор. Пошкоджені будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці“, – повідомив начальник ХОВА.