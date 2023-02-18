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На Харьковщине — погибший и раненый, враг обстрелял медучреждение — Синегубов

Происшествия 08:53   18.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине — погибший и раненый, враг обстрелял медучреждение — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах региона за сутки, среди прочего пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи.

«В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял Центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили», — написал Синегубов в telegram 18 февраля.

По его информации, за сутки враг обстреливал Харьковщину из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов. По Волчанску ударила авиация. В целом пострадало не менее 15 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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«В Купянске под обстрелом находился частный жилищный сектор. Повреждены дома, произошли пожары. В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, произошел пожар. К сожалению, погиб 68-летний гражданский мужчина. В результате обстрела с. Первомайское Харьковского района поврежден жилой дом, получил ранение гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте», — сообщил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах региона за сутки, среди прочего пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи".