На Харьковщине — погибший и раненый, враг обстрелял медучреждение — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах региона за сутки, среди прочего пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи.

«В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял Центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили», — написал Синегубов в telegram 18 февраля.

По его информации, за сутки враг обстреливал Харьковщину из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов. По Волчанску ударила авиация. В целом пострадало не менее 15 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

«В Купянске под обстрелом находился частный жилищный сектор. Повреждены дома, произошли пожары. В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, произошел пожар. К сожалению, погиб 68-летний гражданский мужчина. В результате обстрела с. Первомайское Харьковского района поврежден жилой дом, получил ранение гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте», — сообщил начальник ХОВА.