Міні-притулок для котів і собак виник у пожежній частині під Харковом (відео)
Міні-притулок для тварин організували бійці ДСНС просто в пожежно-рятувальній частині у селі Липці Харківського району. У ньому знайшли прихисток коти та собаки, які втратили дім та господарів.
Наразі у пожежно-рятувальній частині живуть два коти та стільки ж собак, розповів начальник 33-го рятувально-пожежного посту села Липці Юрій Явтушенко.
“Після початку бойових дій в Липцях багато людей повиїжджало і зосталося багато дуже хатніх тварин. Після деокупації ми дуже багато тварин прихистили до себе. Вони живуть у нас. Деякі люди поверталися і позабирали своїх тварин, але деякі залишились”, – каже Явтушенко.
Читайте також: ДСНСник, який рятував харків’ян, прихистив таксу з гарячої точки на Донеччині
Як повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС, пожежники дбають про наляканих постійними вибухами чотирилапих, годують їх та всіляко оберігають. Допомагають рятувальникам у цьому волонтери. Зокрема, 17 лютого вони привезли до пожежної частини корми для котів та собак.
Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області
Новини за темою:
Ви читали новину: «Міні-притулок для котів і собак виник у пожежній частині під Харковом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 10:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міні-притулок для тварин організували бійці ДСНС просто в пожежно-рятувальній частині у селі Липці Харківського району. У ньому знайшли прихисток коти та собаки, які втратили дім та господарів.".