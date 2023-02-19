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Міні-притулок для котів і собак виник у пожежній частині під Харковом (відео)

Суспільство 10:35   19.02.2023
Олена Нагорна
Міні-притулок для котів і собак виник у пожежній частині під Харковом (відео)

Міні-притулок для тварин організували бійці ДСНС просто в пожежно-рятувальній частині у селі Липці Харківського району. У ньому знайшли прихисток коти та собаки, які втратили дім та господарів.

Наразі у пожежно-рятувальній частині живуть два коти та стільки ж собак, розповів начальник 33-го рятувально-пожежного посту села Липці Юрій Явтушенко.

“Після початку бойових дій в Липцях багато людей повиїжджало і зосталося багато дуже хатніх тварин. Після деокупації ми дуже багато тварин прихистили до себе. Вони живуть у нас. Деякі люди поверталися і позабирали своїх тварин, але деякі залишились”, – каже Явтушенко.

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Як повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС, пожежники дбають про наляканих постійними вибухами чотирилапих, годують їх та всіляко оберігають. Допомагають рятувальникам у цьому волонтери. Зокрема, 17 лютого вони привезли до пожежної частини корми для котів та собак.


Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 10:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міні-притулок для тварин організували бійці ДСНС просто в пожежно-рятувальній частині у селі Липці Харківського району. У ньому знайшли прихисток коти та собаки, які втратили дім та господарів.".