Міні-притулок для котів і собак виник у пожежній частині під Харковом (відео)

Міні-притулок для тварин організували бійці ДСНС просто в пожежно-рятувальній частині у селі Липці Харківського району. У ньому знайшли прихисток коти та собаки, які втратили дім та господарів.

Наразі у пожежно-рятувальній частині живуть два коти та стільки ж собак, розповів начальник 33-го рятувально-пожежного посту села Липці Юрій Явтушенко.

“Після початку бойових дій в Липцях багато людей повиїжджало і зосталося багато дуже хатніх тварин. Після деокупації ми дуже багато тварин прихистили до себе. Вони живуть у нас. Деякі люди поверталися і позабирали своїх тварин, але деякі залишились”, – каже Явтушенко.

Як повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС, пожежники дбають про наляканих постійними вибухами чотирилапих, годують їх та всіляко оберігають. Допомагають рятувальникам у цьому волонтери. Зокрема, 17 лютого вони привезли до пожежної частини корми для котів та собак.



Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області