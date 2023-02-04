Live
  • Субота 04.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

ДСНСник, який рятував харків’ян, прихистив таксу з гарячої точки на Донеччині

Суспільство 12:15   04.02.2023
Олена Нагорна
ДСНСник, який рятував харків’ян, прихистив таксу з гарячої точки на Донеччині

Рятувальник ДСНС Руслан із деокупованого селища Слатине на Харківщині взяв із волонтерського притулку таксу Мишку, евакуйовану 29 січня з району міста Мар’їнка Донецької області.

“У той час, як росіяни обстрілювали його рідне селище, чоловік із командою рятував Харків і постраждалих людей від наслідків обстрілів. Всиновивши Мишку, врятував і її”, – пише група “Порятунок тварин Харків” і дякує надзвичайнику.

Читайте також: Вовка несли на шиї, серед кіз шукали старшу: як харків’яни рятують тварин

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:20
Серед інших Зеленський позбавить громадянства депутата облради Шенцева – ЗМІ
19:47
Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)
18:23
РФ зосереджує зусилля на наступальних діях на Куп’янському напрямку – Генштаб
17:55
На Куп’янщині врятували літню жінку, яка з травмою лежала на морозі (фото)
17:26
Двох підлітків затримали за підозрою у вбивстві двох жінок на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ДСНСник, який рятував харків’ян, прихистив таксу з гарячої точки на Донеччині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 12:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальник ДСНС Руслан із деокупованого селища Слатине на Харківщині взяв із волонтерського притулку таксу Мишку, евакуйовану 29 січня з району міста Мар’їнка Донецької області.".