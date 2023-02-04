ДСНСник, який рятував харків’ян, прихистив таксу з гарячої точки на Донеччині
Рятувальник ДСНС Руслан із деокупованого селища Слатине на Харківщині взяв із волонтерського притулку таксу Мишку, евакуйовану 29 січня з району міста Мар’їнка Донецької області.
“У той час, як росіяни обстрілювали його рідне селище, чоловік із командою рятував Харків і постраждалих людей від наслідків обстрілів. Всиновивши Мишку, врятував і її”, – пише група “Порятунок тварин Харків” і дякує надзвичайнику.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 12:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальник ДСНС Руслан із деокупованого селища Слатине на Харківщині взяв із волонтерського притулку таксу Мишку, евакуйовану 29 січня з району міста Мар’їнка Донецької області.".