ДСНСник, який рятував харків’ян, прихистив таксу з гарячої точки на Донеччині

Рятувальник ДСНС Руслан із деокупованого селища Слатине на Харківщині взяв із волонтерського притулку таксу Мишку, евакуйовану 29 січня з району міста Мар’їнка Донецької області.

“У той час, як росіяни обстрілювали його рідне селище, чоловік із командою рятував Харків і постраждалих людей від наслідків обстрілів. Всиновивши Мишку, врятував і її”, – пише група “Порятунок тварин Харків” і дякує надзвичайнику.