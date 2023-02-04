Боец ГСЧС, спасавший харьковчан, приютил таксу из горячей точки на Донетчине

Спасатель ГСЧС Руслан из деоккупированного поселка Слатино на Харьковщине взял из волонтерского приюта таксу Мышку, эвакуированную 29 января из района города Марьинка Донецкой области.

«В то время, как россияне обстреливали его родной поселок, мужчина с командой спасал Харьков и пострадавших от последствий обстрелов людей. Усыновив Мышку, спас и ее», — пишет группа «Порятунок тварин Харків» и благодарит чрезвычайника.