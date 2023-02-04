Боец ГСЧС, спасавший харьковчан, приютил таксу из горячей точки на Донетчине
Фото: «»Порятунок тварин Харків»
Спасатель ГСЧС Руслан из деоккупированного поселка Слатино на Харьковщине взял из волонтерского приюта таксу Мышку, эвакуированную 29 января из района города Марьинка Донецкой области.
«В то время, как россияне обстреливали его родной поселок, мужчина с командой спасал Харьков и пострадавших от последствий обстрелов людей. Усыновив Мышку, спас и ее», — пишет группа «Порятунок тварин Харків» и благодарит чрезвычайника.
Читайте также: Волка несли на шее, среди коз искали старшую: как харьковчане спасают животных
Новости по теме:
Вы читали новость: «Боец ГСЧС, спасавший харьковчан, приютил таксу из горячей точки на Донетчине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 12:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатель ГСЧС Руслан из деоккупированного поселка Слатино на Харьковщине взял из волонтерского приюта таксу Мышку, эвакуированную 29 января из района города Марьинка Донецкой области.".