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Мини-приют для котов и собак возник в пожарной части под Харьковом (видео)

Общество 10:35   19.02.2023
Елена Нагорная
Мини-приют для котов и собак возник в пожарной части под Харьковом (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Мини-приют для животных организовали бойцы ГСЧС прямо в пожарно-спасательной части в селе Липцы Харьковского района. В нем обитают коты и собаки, потерявшие дома и хозяев.

Сейчас в пожарно-спасательной части живут два кота и столько же собак, рассказал начальник 33-го спасательно-пожарного поста села Липцы Юрий Явтушенко.

«После начала боевых действий в Липцах много людей выехало, и осталось много очень домашних животных. После деоккупации мы очень много животных приютили к себе. Они живут у нас. Некоторые люди возвращались и забрали своих животных, но некоторые остались», — говорит Явтушенко.

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Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, пожарные заботятся о напуганных постоянными взрывами четырёхлапых, кормят их и всячески оберегают. Помогают спасателям в этом волонтеры. В частности, 17 февраля они привезли в пожарную часть корма для кошек и собак.


Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 10:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мини-приют для животных организовали бойцы ГСЧС прямо в пожарно-спасательной части в селе Липцы Харьковского района. В нем обитают коты и собаки, потерявшие дома и хозяев.".