Мини-приют для котов и собак возник в пожарной части под Харьковом (видео)

Мини-приют для животных организовали бойцы ГСЧС прямо в пожарно-спасательной части в селе Липцы Харьковского района. В нем обитают коты и собаки, потерявшие дома и хозяев.

Сейчас в пожарно-спасательной части живут два кота и столько же собак, рассказал начальник 33-го спасательно-пожарного поста села Липцы Юрий Явтушенко.

«После начала боевых действий в Липцах много людей выехало, и осталось много очень домашних животных. После деоккупации мы очень много животных приютили к себе. Они живут у нас. Некоторые люди возвращались и забрали своих животных, но некоторые остались», — говорит Явтушенко.

Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, пожарные заботятся о напуганных постоянными взрывами четырёхлапых, кормят их и всячески оберегают. Помогают спасателям в этом волонтеры. В частности, 17 февраля они привезли в пожарную часть корма для кошек и собак.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области