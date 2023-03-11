Переселення “муніципалки” заради комунального ТБ: що гарантує Терехов (відео)
Останні кілька днів у Харкові не вщухав резонанс навколо інформації про те, що міськрада переселяє працівників Муніципальної галереї з їхнього приміщення на вулиці Чернишевській, 15 до дитячої художньої школи на вулиці Єсеніна, 8А. У галереї ж хочуть розмістити ЗМІ “Харків: новини” КП “Харьковские известия”.
Муніципальна галерея не працює з початку повномасштабної війни. У штаті шестеро людей, з яких у Харкові перебувають двоє. Директорка галереї Тетяна Тумасян – у Польщі, пише МГ “Накипіло”.
За даними видання, у дистанційному режимі представники департаменту культури Харківської міськради та мер Ігор Терехов домовилися з директоркою про те, що поки культурне життя у галереї не вирує, у приміщенні на вулиці Чернишевській, 15 розмістять комунальні теленовини “Харків: новини”.
“До нас прийшли працівники департаменту культури разом з мером, його пресслужбою дивитись наше приміщення з метою нас перевезти в інше місце, а приміщення галереї використовувати для студії новин для мера. До 8 березня нам казали, що все спокійно, сидіть, поки що ми не заїжджаємо. 8 березня нам було сказано, що вже 9-го о 14-й годині приїде машина, щоб нас вивозити на вулицю Єсеніна у школу Рєпіна, забирати все майно. І ми повинні вже зібратись”, – розповіла журналістам бухгалтерка галереї Ярослава Замислова.
10 березня, продовжила Замислова, приїхало близько двадцяти осіб спортивної статури, які мали допомогти зібратися та звільнити всі приміщення, включно зі сховищем, де згідно з вищезазначеною домовленістю мали залишитися колекція, архів та бібліотека галереї.
Події навколо “муніципалки” набули широкого резонансу в соцмережах, і вже 11 березня директорці, повідомляється в Telegram-каналі галереї, зателефонував Терехов і підтвердив, що приміщення на Чернишевській, 15 залишиться простором галереї й що міська влада гарантує його повернення.
“Протягом періоду воєнного стану в приміщенні галереї буде тимчасово розміщена міська телевізійна студія, яка зазнала збитків від обстрілів. Зазначимо, що мер пообіцяв, що наша колекція, архів та бібліотека залишаться у нашому спеціалізованому обладнаному сховищі (тобто на Чернишевській, 15 – ред.), закриті та опечатані”, – зазначили у галереї.
Дзвінок мера в “муніципалці” назвали “хорошими новинами” і додали, що чекають на документальні гарантії вищесказаного.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останні кілька днів у Харкові не вщухав резонанс навколо інформації про те, що міськрада переселяє працівників Муніципальної галереї з їхнього приміщення на вулиці Чернишевській, 15 до дитячої художньої школи на вулиці Єсеніна, 8А. У галереї ж хочуть розмістити ЗМІ “Харків: новини” КП “Харьковские известия”.".